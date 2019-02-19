4 أعراض تصاحب تسنين طفلك.. هكذا تخففين آلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- تتطور الأسنان الأولى للأطفال خلال 6 أشهر، وتكتمل أسنانهم اللبنية عند إتمام 3 سنوات، ويصاحب الفترة الأولى للتسنين كثير من الأعراض بصرف النظر عن بدء ظهور الأسنان أو الشعور بعدم الراحة والألم. لمزيد عن صحة الأسنان لطفلك.. اضغط هنا

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