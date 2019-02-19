مواجهات قوية فى ثالث جولات نهائى دورى الطائرة

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 صباحاً - تقام اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات الدور النهائى لتحديد المراكز من 1 إلى 8 فى نهائى دورى الكرة الطائرة للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019.

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: سبورتنج مع القناة، والاتحاد السكندرى مع الطيران، والأهلى مع سموحة، وطلائع الجيش مع الزمالك.

بينما تستضيف صالة الأوليمبى بالإسكندرية منافسات الجولة الرابعة بالدورى الأحد المقبل والتى تشهد لقاءات بين كل من: القناة مع الأهلى، والاتحاد السكندرى مع الزمالك، والطيران مع طلائع الجيش، وسبورتنج مع سموحة، والجولة الخامسة أيضا المحدد لها 25 فبراير، فيما تقام الجولتين السادسة والسابعة التى تشهد لقاء الأهلى والزمالك على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.