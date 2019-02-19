اليوم.. كتيبة بيراميدز تصطدم بشباب الجونة فى الغردقة

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 صباحاً - تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة مباراة تجمع الجونة مع بيراميدز فى تمام الرابعة عصرًا على استاد الجونة .

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة متسلحًا بفوزه العريض على سموحة برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى وهو الفوز الأكبر لبيراميدز هذا الموسم والفوز الأول للفريق تحت قيادة الأرجنتينى رامون دياز، فيما تعادل الجونة مع الداخلية بهدفين مقابل هدفين فى نفس الجولة .

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

ويطمع بيراميدز فى تحقيق الفوز رقم 13 هذا الموسم بعد أن وصل إلى أكبر عدد من الانتصارات فى موسم واحد ببطولة الدورى منذ تأسيسه بالوصول للفوز الـ12 هذا الموسم أمام سموحة متسلحًا بالثنائى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الذى سجل منذ وصوله إلى بيراميدز هدفين وصنع 6 آخرين، والسورى عمر خربين مهاجم الفريق الذى سجل ثلاثة أهداف فى ثلاث مباريات شارك فيها بواقع هدف فى كل مباراة.

ويسعى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة فى تحقيق نتيجة إيجايبة أمام كتيبة بيراميدز فى محاولة للتقدم فى سباق مراكز الدورى معتمدًا على الثنائى المعار من الاهلى والذى تألق فى مباراة الداخلية وسجل هدفين أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.