التبخير بالليزر.. أحدث طفرة في علاج تضخم البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال الدكتور خالد حبيب إن التبخير بالليزر يعد أحدث طفرة في علاج تضخم البروستاتا، مشير إلى أنه يمثل أملا جديدا بصفة خاصة لمرضى القلب والكبد وسيولة الدم؛ نظرا لأن الطرق التقليدية لإزالة تضخم البروستاتا كالجراحة المفتوحة والمناظير التقليدية تشكل خطرا كبيرا عليهم.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أوضح استشاري جراحة المسالك البولية بالمعهد القومي للكلى بالقاهرة أنه يتم فصل الجزء المتضخم من البروستاتا كاملا عن طريق التبخير بليزر "الثوليوم" بدون حدوث أى نزيف، ثم استخراجه عن طريق جهاز "المورسيلاتور"، ما يضمن إزالة الجزء المتضخم بنسبة ١٠٠%، ولذلك تختفي جميع الأعراض ولا يحتاج المريض إلى إجراء العملية مرة أخرى.

وأكد زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا أن عملية التبخير بالليزر آمنة تماما، ويتم إجراؤها في أقل من ساعة، ويمكن للمريض الخروج من المستشفى معافى بعد 24 ساعة والعودة لممارسة أعماله اليومية سريعا.

وأشار حبيب إلى أن تضخم البروستاتا يهاجم الكثير من الرجال بعد سن الخمسين؛ حيث يزداد حجم غدة البروستاتا بسبب تغير هرمونات الرجل، مما يؤدي إلى ضيق مجرى البول.

مشاكل التبول

وتتمثل أعراض تضخم البروستاتا في مشاكل التبول كضعف اندفاع البول وتكرار التبول أثناء النهار والليل والحاجة الملحة في التبول وآلام أثناء التبول وآلام بالحوض، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى حد السلس البولي.

لذا أكد الدكتور حبيب أهمية إجراء فحوصات منتظمة بدءا من سن الخمسين، مع ضرورة استشارة أخصائي مسالك بولية فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

وفي أغلب الأحيان يتم علاج تضخم البروستاتا بالأدوية، ولكن في حال حدوث مضاعفات كحصوات المثانة والالتهابات المتكررة والاحتباس البولي لا يكون هناك بديل عن التدخل الجراحي.

أين تقع البروستاتا وما وظيفتها؟

وعن موضع البروستاتا ووظيفتها أوضح أخصائي المسالك البولية قائلا: "البروستاتا هي غدة في حجم ثمرة الفراولة الصغيرة تقع في أول مجرى البول أسفل المثانة مباشرة".

وتابع حبيب قائلا: "تفرز البروستاتا جزءا كبيرا من السائل المنوي، كما تمر القنوات المنوية من خلال البروستاتا حتى تقوم بإيصال السائل المنوي إلى مجرى البول".