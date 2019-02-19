تريزيجيه: "مفيش مرة أدخل البيت غير لما أبوس رجل أمي"

علق محمود تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي والمنتخب المصري، على تقبيله لقدم والدته يوم زفافه. وقال تريزيجيه خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc": "الناس بتقولي ايه اللي انت عملته ده وانت واحد تمنه 15 مليون دولار وقولت لهم كل ده بلح". وأوضح تريزيجيه أنه لا يدخل المنزل إلا ويقبل قدم والدته: "أمي دي مفيش مرة أدخل البيت غير لما أبوس رجلها". ولفت إلى أن أصعب شيء واجهه بعد الاحتراف هو بعده عن والدته، مؤكدًا أنها انتقلت للإقامة معه في القاهرة وتركت إخوته في كفر الشيخ، متابعًا: "أمي دي أي حاجة أعملها لها مش هقدر أوفي حاجة من اللي عملتها". ​

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