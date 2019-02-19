تعرف على تصميم الأزياء الذي تم الاعتراف به في أسبوع الموضة

من مشاهير هوليوود مثل كارداشيان ، أريانا غراندي ، كاردي بي ، كريستينا أغيليرا ، جينيفر لوبيز ، ريتا أورا ، سيارا ، والآن ، أوليا - ملكة العلامة التجارية للفراء الفاخرة من ماركة تازارينا التي كتبها أوليا ، ينتصر الكون بعد ملكة جمال Catriona Elisa Magnayon Grey ، ترتدي ملكة جمال الكون عام 2018 مبدعها خلال أسبوع الموضة في نيويورك ، حيث يتم ترتيبها وتنسيقها من قبل يوجين PR –، وهي إحدى الشركات الشهيرة في مجال الترفيه والموضة في دبي.

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ملكة جمال الكون كاتريون ذات ابتسامة في حين ارتدائها الفراء الرمادي مطابقة به ثوب الكوكتيل الوردي حريري.

كاتريونا هي رابع فلبينية تتوج ملكة جمال الكون في بانكوك، تايلاند في ديسمبر / كانون الأول 2018. وهي الآن في مدينة نيويورك للوفاء بواجباتها كحاملة اللقب، ومن المتوقع أن تسافر حول العالم لتضخيم الوعي حول أدوارها مثل الحصول على تعليم جيد والتوعية بالإيدز.



وتعليقًا على هذه الشراكة، قال جوش م. يوقن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة يوقن للعلاقات العامة، "نحن سعداء للغاية بالعمل مع فريق ملكة جمال الكون 2018 السيدةCatriona Grey. ونحن بكل فخر متواضعون؛ لأن العلامة التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تم اختيارها من قبل إليا قد اختيرت لتكون كاتامونا تقدم من خلال عروضها المميزة خلال أسبوع الموضة في نيويورك، إنها لحظة فخر بالنسبة لنا ولصناعة أزياء دبي بأكملها التي لا يتم الاعتراف بها بشكل مستمر ليس فقط بالنطاقات الإقليمية ولكن عالميًا".



بدأت تزارينا من أوليا عام 2015 في صالة عرض في ميلانو، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة لوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا ودبي في الإمارات العربية المتحدة. السترات التي تصنعها أوليا من فراء الفو – هي نوع من النسيج على غرار الأنسجة المحاكاة من فراء حيوان حقيقي. بسبب مظهرها الفخم والأنيق والعصري، لا شك بأنه كان يرتديها العديد من مشاهير هوليود. تشاطر الملكة التي تبلغ من العمر 29 عامًا، وهي ملكة أزياء الفراء، قصتها وكيف بدأت.

وتقول أوليا: وضعت حرفيًا العلامة التجارية عن طريق الصدفة ، لم أتمكن من العثور على معطف فرو من لون معين واحتجته حقًا ، لذلك صنعته. لقد أخذت بعض الصور الخاصة بي على Instagram وذهب الجميع إلى الجنون من أجلها..

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