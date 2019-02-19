تعرف على أسرار جمال ونضارة بشرة ميشيل أوباما

ميشيل أوباما، السيّدة الأميركية الأولى السابقة، أسرت قلوب الجميع وأصبحت قدوة للعديد من النساء بفضل شجاعتها والشغف الذي تتمتع به.

لم تنجح Michelle Obama فقط على الصعيد المهني والإجتماعي، بل أيضاً على الصعيد الجمالي! نعني بذلك أنها استطاعت في الآونة الأخيرة لفت الأنظار إليها من ناحية اعتمادها لآخر صيحات الموضة، كما إنها سعت للمحافظة على نضارة بشرتها وحمايتها من الشوائب رغم بلوغها سنّ الـ55.

تماماً مثل باقي النجمات من حول العالم، هنالك أسرار جماليّة تقف وراء نضارة بشرة Michelle Obama السمراء الداكنة والتي تعتبر خالية من العيوب. خبيرة الجمال Jennifer Brodeur والتي تعتني بجمال وجه ميشيل أوباما منذ عام 2014، كشفت عن الخطوات الجمالية التي تعتمدها والمستحضرات التي لا تتخلّى عنها. تابعي القراءة واكتشفي ما هو روتين العناية بالبشرة الخاص بميشيل أوباما!

الخطوة الأولى في روتين العناية بالبشرة الخاص بـMichelle Obama

بحسب Jennifer Brodeur، التركيز في البداية كان على كيفيّة التخلّص من التصبغات وتوحيد لون البشرة. الطريقة الوحيدة لإتمام ذلك، هي من خلال تزويد البشرة بكميات أكثر من الفيتامين C وذلك من خلال استخدام مستحضرات العناية بالبشرة الغنية به، كونه المكوّن الأفضل لمحاربة البقع الداكنة!

لتعزيز مفعول الفيتامين C، كان على Michelle Obama استخدام مستحضرات غنيّة بالفيتامين A، وتطبيقها في ساعات الليل!

ما كشفت عنه جينيفر برودور أيضاً، هو أنها في بعض الحالات اضطرت إلى خلط 2 سيروم لتغذية البشرة بشكل أفضل، مشيرة إلى أنها تفضّل عدم اللجوء إلى المقشرات للتخلّص من التصبغات.

الخطوة الثانية في روتين العناية بالبشرة الخاص بـMichelle Obama

الكولاجين هو السرّ الثاني في الروتين الجمالي لميشيل أوباما، لذلك، هي تلجأ إلى مستحضرات الجيل الغنية به، لتجديد خلايا البشرة وتعزيز نضارتها!

كذلك، Michelle Obama لا تستغني عن مستحضرWHITHINUS Stick Pack Container وهو مكمل غذائي من الكولاجين، مثالي لفترات السفر والرحلات الطويلة.

من ناحية أخرى، وبهدف امتصاص البشرة للكولاجين والمكوّنات المغذية الباقية بشكل أسرع وفعال أكثر، تستعمل Jennifer Brodeur جهاز يعمل بواسطة الضوء الأصفر لتعزيز نضارة الجلد ولمعانه.

الخطوة الثالثة في روتين العناية بالبشرة الخاص بـMichelle Obama

من أهم الخطوات في الروتين الجمالي الخاص بميشيل أوباما، هي ترطيب البشرة! مستحضر زيت Jennifer Brodeur Peoni L’extrait هو الذي تستعمله للحصول على ملمس ناعم وتمنح الجلد لمعان مميّز، كما إنه يحتوي على مضادات للأكسدة، تساعد المسام على التخلّص من الأوساخ.

فضلاً عن ذلك، ومن بين المستحضرات التي لا تتخلّى عنها ميشيل أوباما هي كريم Jennifer Brodeur La Crème Peoni، الكفيل بترطيب البشرة، توحيد لونها ومعالجة التصبغات.

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