هيفاء وهبي تطلق علامتها التجارية الجديدة" Beau Voyou"

​بعيداً عن مسيرتها الفنية، أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي خط أزياء خاص بها تحت اسم Beau Voyou.

نشرت هيفاء وهبي عند افتتاح موقعها الخاص Beau Voyou صورة علّقت تحتها: "لا يوجد شيء عشوائي، ولكن كلّ شيء لديه زمنه الخاص، وهناك أوقات مسموح بها كلّ شي، على الأقلّ في عالمي. إن خط أزيائي الجديد، هو علامة تجارية أفتخر بأنّها لبنانية، وكلّ الملابس مصمّمة يدوياً بإحترافية عالية. إن المساواة بالنسبة لي مسموح بها طيلة الوقت، لذا استعدّوا لطرح مجموعة تصميمات خاصة بكم، انتظروا للإحتفال بحب لا حدود له".

نجاح هيفاء وهبي كان سريعاً للغاية، إذ فور إطلاق علامتها التجارية الجديدة، انهال روّاد الإنترنت لتصفّح الموقع وشراء الملابس، ما أدّى إلى توقّف الموقع www.beauvoyou.com بسبب الإقبال الكثيف عليه. هذا التعطيل، دفع هيفاء وهبي إلى نشر منشور عبر خاصية الـInstaStory تقول فيه: "بسبب كلّ الحبّ، تعطّل الموقع... لقد كنتم أسرع من البرق... ولكن لا تقلقوا سيعمل الموقع من جديد... شكراً على دعمكم وحبّكم الكبير لي".

بعد هذه المشكلة الصغيرة التي واجهت هيفاء وهبي، عادت ونشرت منشوراً جديداً تؤكّد فيه أن الموقع قد عاد Online.

الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، فنجاح هيفاء وهبي لم يقتصر على الإقبال الكثيف بسرعة قياسية فحسب، بل اتّضح أكثر فأكثر من خلال نفاذ السترة الجلدية الملوّنة ذات المقاسات الصغيرة، المتوسّطة والكبيرة.

يُذكر أن قبل 3 أيّام من افتتاح موقعها الخاص Beau Voyou، نشرت هيفاء وهبي صورة تمهيدية كتبت تحتها "يسعدني أن أقدّم لكم أخيراً علامتي التجارية Beau Voyou. سأقوم بإطلاق الدفعة الأولى من خطّ الملابس الخاص بي، حيث يعبّر عن عالم الحرية، الحبّ والتسامح".

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