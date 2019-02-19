التعليم: 430 ألف شخص تقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:56 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت مسابقة العقود المؤقتة لجميع المصريين المهتمين للعمل في التربية والتعليم في الفصل الدراسي الثاني، وتقدم ما يقارب 430 ألف شخص في مختلف التخصصات المطلوبة، في حين أن الاحتياج أقل من ذلك بكثير.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، مساء الإثنين، أن الفئات المتقدمة من 25 لـ30 عامًا كان عددهم كبير نسبيًا، وهناك 7 آلاف متقدم فوق الـ40 عامًا، ومن الملفت للنظر أن بعض خريجي كليات الطب، والحقوق، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، تقدموا للحصول على الوظائف المتاحة في وزارة التربية والتعليم.

ولفت إلى أن الوزارة ستحلل البيانات الموجودة لديها، التي دفعت خريجي كليات الطب والإعلام وخلافه من الكليات للتقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.