ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب ماء دافئ صباحا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لكوب ماء دافئ في الصباح فوائد صحية عدة على رأسها إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "العربية" نقلًا عن "ميديكال ديلي"، وهي كالتالي:

إنقاص الوزن.

الماء الدافئ يزيد من درجة حرارة الجسم، ما يزيد من معدل الأيض أو التمثيل الغذائي، ما يسمح للجسم بحرق مزيد من السعرات الحرارية، كما يساعد الجهاز الهضمي والكلى على العمل بشكل أفضل.

يساعد على الهضم

كوب من الماء الدافئ في الصباح يساعد على تطهير الجسم وطرد السموم، وتحسين عملية الهضم، لذا يمكن أن يسبب كوب ماء ساخن بعد تناول أي وجبة، لأن شرب الماء البارد أثناء أو بعد الوجبة يمكن أن يجعل الزيت في الأطعمة المستهلكة يخلق ترسبًا دهنيًا في الأمعاء، ويسبب صعوبة في الهضم.

علاج للإمساك

يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح على معدة فارغة على تحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

يخفف الألم

كما يساعد الماء الدافئ في تخفيف الألم من الحيض إلى الصداع، فمن المعروف أن الحرارة من الماء الدافئ لها تأثير مهدئ ومريح لعضلات البطن، والتي يمكن أن تساعد في توفير الراحة الفورية للتشنجات وآلام العضلات، عادة ما يكون الماء الدافئ أو الساخن أفضل للتشنجات، حيث إن السوائل الساخنة تزيد تدفق الدم إلى الجلد وتساعد على إرخاء العضلات الضيقة.

يحسن الدورة الدموية

يتم التخلص من الترسبات الدهنية في الجسم عند شرب كوب من الماء الدافئ، هذا يطرد السموم التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم ومن ثم يعزز الدورة الدموية.

يحمي من الشيخوخة المبكرة

يمكن أن يؤدي وجود السموم في الجسم إلى الشيخوخة بشكل أسرع، ولكن الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تطهير الجسم من تلك السموم، في حين يقوم بإصلاح خلايا الجلد لزيادة المرونة.