بعد تطوير محطة المرج الجديدة..وزير النقل للأهالي : يارب تكونوا راضيين

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تطوير القطاع بين محطتي المرج والمرج الجديدة كان ضروريا، حيث كان زمن التقاطر بين المحطتين ربع ساعة، ولكن بعد ازدواج الخط أصبح زمن التقاطر 4 دقائق.

وأشار “عرفات”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الإثنين، إلى أنهم عملوا ليل نهار للانتهاء من عملية التطوير سريعا لإعادة افتتاحها أمام الجمهور، منوها بأنهم سيعملون على تحديث كافة الأنظمة على مستوى كل المحطات بالخط الأول حتى يصل زمن التقاطر إلى دقيقة ونصف بدلا من 4 دقائق.

ولفت إلى أن محطة مترو المرج الجديدة تعد هى المحطة الوحيدة بالخط الأول المنشأة على نفس نظام وحدائة محطات الخط الثالث، موجها التحية لأهل المرج لتحملهم وصبرهم على مدة تطوير المحطة، معقبا: “يارب يكونوا راضيين”، منوها بأنه بنهاية شهر ديسمبر القادم سيكون تم افتتاح محطة النزهة ومحطة الشهيد هشام بركات.