جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19-2-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - حان وقت القمة المرتقبة بين ليفربول وبايرن ميونيخ. أهلا بكم في ثلاثاء دوري الأبطال.

ليفربول يستضيف بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت، يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على ليون على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري المصري، يلعب الجونة أمام بيراميدز في الرابعة عصرا على أون سبورت والنيل للرياضة ضمن الجولة الـ 23 من المسابقة المحلية.