ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرون

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - انتهت مساء أمس الاثنين منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي بعد فوز روما على بولونيا بهدفين مقابل هدف.

وشهدت تلك الجولة فوز يوفنتوس على فروزينوني بثلاثة أهداف دون رد، وتخطى ميلان نظيره أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في حين تعادل نابولي سلبيًا مع تورينو، وفاز إنتر ميلان على سامبدوريا بهدفين لهدف.

وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي 2018-2019 بعد انتهاء الجولة الرابعة والعشرون:

1 يوفنتوس 66 نقطة.

2 نابولي 53 نقطة.

3 إنتر ميلان 46 نقطة.

4 ميلان 42 نقطة.

5 روما 41 نقطة.

6 أتالانتا 38 نقطة.

7 لاتسيو 38 نقطة.

8 فيورنتينا 35 نقطة.

9 تورينو 35 نقطة.

10 سامبدوريا 33 نقطة.

11 ساسولو 30 نقطة.

12 بارما 29 نقطة.

13 جنوى 28 نقطة.

14 كالياري 24 نقطة.

15 أودينيزي 22 نقطة.

16 سبال 22 نقطة.

17 إمبولي 21 نقطة.

18 بولونيا 18 نقطة.

19 فروزينوني 16 نقطة.

20 كييفو فيرونا 9 نقاط.