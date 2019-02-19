ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرون

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - فاز فريق أتلتيك بيلباو على نظيره فريق هويسكا بهدف دون رد، مساء أمس، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت هذه الجولة فوز برشلونة بصعوبة على بلد الوليد بهدف دون رد، بينما سقط ريال مدريد أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف.

وفاز أتلتيكو مدريد على رايو فاييكانو بهدف دون رد، وتخطى فياريال نظيره إشبيلية بثلاثية نظيفة.

وإليكم ترتيب الدوري الإسباني 2018-2019 بعد انتهاء الجولة الرابعة والعشرون:

1 برشلونة 54 نقطة.

2 أتلتيكو مدريد 47 نقطة.

3 ريال مدريد 45 نقطة.

4 إشبيلية 37 نقطة.

5 خيتافي 36 نقطة.

6 ألافيس 36 نقطة.

7 ريال سوسيداد 34 نقطة.

8 ريال بيتيس 33 نقطة.

9 فالنسيا 32 نقطة.

10 إيبار 31 نقطة.

11 أتلتيك بيلباو 30 نقطة.

12 ليفانتي 30 نقطة.

13 ليجانيس 29 نقطة.

14 إسبانيول 29 نقطة.

15 جيرونا 27 نقطة.

16 بلد الوليد 26 نقطة.

17 سيلتا فيجو 24 نقطة.

18 فياريال 23 نقطة.

19 رايو فاييكانو 23 نقطة.

20 هويسكا 18 نقطة.