رسمياً – الكشف عن قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - أجريت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد نهاية آخر مواجهات دور الستة عشر، والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد على مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين. وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة سوانزي سيتي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب” بينما يصطدم مانشستر يونايتد بفريق وولفرهامبتون، وسيلعب قطبا مدينة مانشستر خارج ملعبيهما. وضمن منافسات المرحلة ذاتها يستضيف واتفورد نظيره كريستال بالاس، بينما يستضيف ميلوول الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى فريق برايتون. وكانت البطولة قد شهدت العديد من المفاجآت خلال أدوارها الأولى، حيث ودعت العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز المسابقة، وأبرزها توتنهام هوتسبر وإيفرتون، بينما أطاح مانشستر يونايتد فريقي آرسنال وتشيلسي.

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