وزيرة الصحة تزور مصابين حادث الدرب الأحمر

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - انجي بيومي

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، منذ قليل، مصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابي بمستشفى الحسين الجامعي- بحسب ما أفادت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وكان تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مصابي الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، والذين تم نقلهم لمستشفى الحسين، للاطمئنان على حالتهم وتقديم الرعاية لهم.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، قالت فيه: في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وتابع البيان: وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الارهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأـمن العام.