بالفيديو.. بنفيكا يسحق آفيش بثلاثية نظيفة في الدوري البرتغالي

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - حقق بنفيكا فوزا سهلا وعريضا بثلاثة أهداف دون رد، حين حل ضيفا ثقيلا على آفيش، في ختام منافسات الجولة الـ22 من الدوري البرتغالي.
افتتح الضيوف التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، حين وجد هاريس سيفيروفيتش طريق المرمى ليضع الهدف الأول لبنفيكا.
وفي الدقيقة 37 من اللقاء، نجح رافا سيلفا في هز شباك آفيش بالهدف الثاني لبنفيكا.
بينما جاء الهدف الثالث لأبناء العاصمة في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 59، عن طريق اللاعب فيرو.
بهذا الفوز، حصد بنفيكا 3 نقاط ثمينة ليصبح في رصيده 53 نقطة استمر بها في الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن بورتو المتصدر، ولديه 54 نقطة، بينما تجمد رصيد آفيش عند 21 نقطة في المركز الـ16 من الجدول.
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