أحمد موسي : الشعب المصري جبار .. وما بيخفش من قنبلة أو انفجار

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري شعب جبار وعنيد ولم يستطيع أحد أن يكسر إرادة مصر فمصر شعبها قوي جدا.
وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري لا يخاف من حادثة أو قنبلة أو انفجار، مشددا على أن المصريين يعرفون قيمة قوات الجيش والشرطة.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين يعرفون جيدا دورهم في الدفاع عن الوطن وعلى وعي كامل بالإرهابيين وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ومن يقوم بتمويلهم ويدافعون عنهم.
وأكد الإعلامي أحمد موسى ، أن الإرهاب لن يستطيع أن يهزم مصر أو يهزم المصريين فالإرهاب «بيقوينا» مع تزايد وحدة المصريين.
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