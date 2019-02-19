بالفيديو والصور| أحدث ظهور للنجمات: حلا شيحة تحتضن الدغيدي.. وبوسي شلبي تبارك لمنة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عددا من الصور التي جمعتها بنجمات الفن خلال إحدى السهرات الخاصة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت الفنانة منة شلبي في الصور، وهي مرتدية "بلوزة" سوداء وبنطلون أبيض، وصففت شعرها "ضفائر" في "لوك" بسيط، كما ظهرت معها الفنانة حلا شيحة بشيميز من اللون الأبيض مع بنطلون "جلد" أسود.

وظهرت حلا شيحة في عدة لقطات محتضنة منة شلبي، وإيناس الدغيدي التي شاركت في نفس السهرة، وكتبت بوسي شلبي على الصور التي نشرتها، "بحبك يا قمرهم"، وعدة قلوب.

كما ظهرت وهي محتضة منة شلبي، وتقول، "عايزة أبارك لحبيبتي تكريمها في مهرجان أسوان يوم 20 فبراير"، وأضافت أنها تتمنى أن تراها دوما ناجحة وسعيدة، وردت منة شلبي على تلك المجاملة بقبلة طبعتها على خد بوسي شلبي.

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