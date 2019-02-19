توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19/2/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope":

- الحمل (من 21/3 إلى 20/4)

قد يواجه أحد الأصدقاء مشكلة، ويزورك للحصول على المشورة والمساعدة.

-الثور (من 21/4 إلى 20/5)

لا تقلق، ستهدأ الأمور التي كنت تعاني منها ويكون كل شيء على ما يرام.

- الجوزاء (من 21/5 إلى 20/6)

ربما تشعر بالضيق بسبب سوء التواصل مع شخص ما بعيدًا، لا تتورط في مشاجرة وحاول حل المشكلة بالحكمة.

- السرطان (من 21/6 إلى 20/7)

تمر بأزمة مالية تشعرك بالقلق، لكن إبداعك وإدراكك المالي يضع الأمور في مسارها الصحيح.

- الأسد (من 21/7 إلى 20/8)

لا تكن سريع الغضب، حاول أن تتعرف على الحقائق قبل أي رد فعل.

- العذراء (من 21/8 إلى 20/9)

يوم جيد على الصعيد العاطفي، حيث يساعدك شريك الحياة على إنجاز العمل الصعب بمرح.

-الميزان (من 21/9 إلى 20/10)

يدفعك ظرف طارئ إلى إلغاء حدث جماعي كنت تخطط لحضوره، هذا يمكن أن يسبب بعض خيبة الأمل بالنسبة لك.

- العقرب (من 21/10 إلى 20/11)

ربما يلجأ إليك أحد أصدقائك اليوم لمناقشتك في مشاكل تخصه، فانصت له لأنه يحتاج إلى بعض النصائح.

- القوس (من 21/11 إلى 20/12)

سيكون أكثر إنتاجية لإيجاد طرق لجعل خططك تعمل، حتى لو كان هناك تأخير. اذهب إليها.

- الجدي (من 21/12 إلى 20/1)

تتمتع بالحيوية والطاقة التي تدفعك لإنجاز خططك ومهام عملك في وقت قياسي.

- الدلو (من 21/1 إلى 20/2)

تشعر اليوم بالغيرة المبالغة تجاه شريك حياتك، فحاول أن تسيطر على انفعالك قبل الوقوع في مشكلات أنت في غنى عنها.

- الحوت (من 21/2 إلى 20/3)

من المحتمل أن تسحب نفسك وتحاول الابتعاد، حاول ألا تتعب أكثر من اللازم، وحاول ألا تأخذ ضجرك من الآخرين.