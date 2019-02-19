الامارات | أفراح الكعبي والمهيري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة سعيد حيي حمد الكعبي بزفاف نجلها راشد إلى كريمة محمد خليفة بن مزينة المهيري. وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة حتّا للاحتفالات في دبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين، ولفيف من الأهل. وتضمن الحفل مشاركة الفرق التراثية والشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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