الامارات | «طيران الإمارات» تطرح نماذج تحمل شعار «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تطرح نماذج تحمل شعار «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت «طيران الإمارات»، في متاجرها الرسمية بدبي، إصدارات محدودة من نماذج طائرات أسطولها بملصقات شعار «إكسبو 2020 دبي». وصممت النماذج بـ15 شكلاً، تشمل طائرات «إيرباص A380»، و«بوينغ 777»، وبثلاثة ألوان تمثل الموضوعات الرئيسة للمعرض، وهي: البرتقالي والأرزق والأخضر.

وتتوافر هذه المجسمات للبيع في المتاجر الرسمية لـ«طيران الإمارات»، في الإمارات، ومطار دبي الدولي، وعبر الإنترنت. كما ستتوافر تشكيلة منها على رحلات الناقلة، اعتباراً من مارس المقبل.

ووضعت «طيران الإمارات»، الشريك الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، ملصقات بثلاثة ألوان على 40 طائرة، ضمن أسطولها من طائرات «بوينغ 777»، و«إيرباص A380»، وفقاً لموضوعات المعرض الثلاثة، وهي: الفرص (الملصق باللون البرتقالي)، والتنقل (الأزرق)، والاستدامة (الأخضر).

وتحقق «طيران الإمارات» التواصل بين الناس والأماكن والاقتصادات على مستوى العالم، وتخدم شبكة عالمية واسعة، تغطي أكثر من 150 وجهة، في 86 دولة عبر القارات الست. وتلتزم الناقلة بمستقبل مستدام، وتعمل على تقليل أثر عملياتها في البيئة، كما تدعم مبادرات حماية الحياة البرية، والحفاظ على البيئة. ومن خلال مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، تتعاون الناقلة مع شركاء في مجتمعات عدة، لتزويد الأطفال المحرومين بخدمات التعليم، والرعاية الصحية، والفرص لمستقبل أفضل.

ويعقد «إكسبو 2020 دبي» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ويعرض حلولاً مبتكرة، لعدد من أبرز التحديات في العالم، كما يجمع بين الناس في مكان واحد لتبادل الأفكار.