الامارات | 4 متنافسين في رابع حلقات «أمير الشعراء»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 متنافسين في رابع حلقات «أمير الشعراء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق من مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي، مساء اليوم، رابع حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي. ويتنافس أربعة شعراء ليقدموا روائعهم الشعرية، وهم: أحمد محمد عسيري من السعودية، وعبدالسلام حاج من سورية، وهبة الفقي من مصر، ويارا حجاوي من الأردن، أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج لجين عمران.

الجدير بالذكر أنه في الحلقة الثالثة منحت لجنة التحكيم الشاعر المصري مبارك سيد أحمد 44 درجة، ليتأهل بذلك إلى المرحلة الثانية من المسابقة، فيما ينتظر كل من: الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، والشاعرة التونسية أماني الزعيبي، والشاعر البحريني علي حسن، نتائج تصويت الجمهور من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبرنامج، لتُجمع مع درجات لجنة التحكيم، ومن ثم يتمّ الإعلان عن اسمي المتأهلين أو المتأهلتين بداية الحلقة القادمة.