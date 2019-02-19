الامارات | ترميم متحف المقطع على طاولة النقاش

شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم متحف المقطع على طاولة النقاش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت شرطة أبوظبي مع ممثلي الهيئات والدوائر والشركات الحكومية، وعدد من الجامعات والمراكز المعنية بالثقافة والتراث، آلية ترميم متحف المقطع في أبوظبي، الذي يعد وجهةً سياحية وتراثية أصيلة.

وكانت اللجنة العليا للمشروع عقدت، اجتماعاً موسعاً، نظمه المشرف العام على قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وذلك في منطقة مبنى المقطع بالعاصمة، وجرى خلاله توزيع المهام والأدوار بين الجهات المعنية، والتعاون في ما بينها لتجميع محتويات المتحف. ويعد حصن المقطع أحد أهم المباني التاريخية في مدينة أبوظبي، والذي احتضن قسماً للشرطة على البر الرئيس في أواخر الخمسينات من القرن الماضي.