الامارات | ملايين المشاهدين يتابعون الحلقة الثالثة من «المنكوس»

شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين المشاهدين يتابعون الحلقة الثالثة من «المنكوس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمدان محمد المنصوري المتأهل بقرار اللجنة. من المصدر

عبر قناتي بينونة والإمارات، من مسرح شاطئ الراحة في عاصمة الثقافة والفنون، وحاضنة الموروث، أبوظبي، وخلف شاشات التلفزيون في أنحاء الوطن العربي، تابع ملايين المشاهدين مجريات الحلقة الثالثة المباشرة من برنامج المنكوس، البرنامج الفني الأول من نوعه في الوطن العربي، والمتخصص بلحن المنكوس من موروث الشعر النبطي الأصيل، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

واستُهِلَّت الحلقة بروائع الوفاء والولاء، ترسيخاً للهوية الوطنية والإرث الثقافي الإماراتي الأصيل، عبر إطلالة متميزة للفنانة الإماراتية أريام، مع الوصف الأجمل ومشاعر الشجن وكلمات الوجد من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من قصيدته «نسيم الشرق».

وعرضت الحلقة تقريراً عن شجرة الغاف التي تم اختيارها شعاراً لـ«عام التسامح»، حيث استعرضت دلالتها ورمزيتها للتسامح في حياة الإماراتيين قديماً وحاضراً، ودورها في مجالسهم ولقاءات الآباء الأوائل في مجالس الشورى، فظللتهم كما ظللت أجدادهم منذ بداية التاريخ، بظلالها الوارفة للتسامح والتعايش والتنوع الذي رحبت به هذه الأرض وأهلها.

ومع استعادة مقتطفات من أحداث الحلقة الثانية المباشرة من البرنامج، وتجربة الشعراء في خوض المنافسة للوصول إلى لقب لحن المنكوس، تم الإعلان عن تأهل المتسابقين بتصويت الجمهور، وهما بخيت عبدالله المرر، وراكان عايض المنصوري، من الإمارات، وخروج كلٍّ من حسين آل لبيد من السعودية، وعمر بن فرّاس العجمي، من الكويت.

وأمام لجنة التحكيم التي ضمت كلا من الشاعر محمد بن مشيط المري، من الإمارات، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي، من المملكة العربية السعودية، والأكاديمي الدكتور حمود جلوي، من دولة الكويت، وقف على المسرح نجوم الحلقة الثالثة المباشرة ضمن المجموعة الأخيرة من قائمة المنشدين الـ18، وهم: بخيت جابر المري، صالح الزهيري، علي محمد آل شقير، والوليد عبدالله آل عامر من السعودية، وسالم بن كدح الراشدي، وحمدان محمد المنصوري من الإمارات. وكانت نتيجة تصويت لجنة التحكيم تأهّل المتسابقين علي آل شقير من السعودية، وحمدان المنصوري من الإمارات، أما المتسابقون الأربعة المتبقون: بخيت جابر المري، وصالح الزهيري، والوليد عبدالله آل عامر من السعودية، وسالم بن كدح الراشدي من الإمارات، فسيكون تصويت الجمهور مقرراً في تأهل اثنين منهم للاستمرار في المنافسة، ويمكن للجمهور التصويت لنجومهم المفضلين من خلال تحميل التطبيق الخاص ببرنامج المنكوس، أو عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.