مشاهدة مباراة وادي دجلة والمقاصة في الدوري المصري

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 06:52 مساءً - مشاهدة مباراة وادي دجلة المقاصة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة وادي دجلة المقاصة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة وادي دجلة المقاصة في الدوري المصري

ويلتقى فريق مصر المقاصة مع نظيره وادى دجلة فى السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى.

آخر مباراة جمعت الفريقين بمسابقة الدورى كانت يوم 12 سبتمبر الماضى، فى الجولة السادسة من البطولة المحلية، وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف.

أحرز الأهداف رجب بكار وإيريك تراورى للمقاصة، بينما سجل هدف دجلة محمود مرعى.

في الكأس، كانت آخر مباراة للفريقين أقيمت يوم 24 أكتوبر الماضى بدور الـ16 من المسابقة المحلية وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف أيضا، أحرزهما باولن فوافى وجون أنطوى، بينما هدف دجلة جاء عن طريق محمد محمود.

اللقاء ينطلق في تمام السابعة مساءاًً

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