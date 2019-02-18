بـ 6 شروط فقط – التعليم تعلن أكبر حركة تعيينات أول مارس

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 06:52 مساءً - كتب – فارس طارق

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة اليوم الاثنين بعض التفاصيل الجديدة الخاصة بمسابقة التعاقد المؤقت للمعلمين .

وأضاف أن الوزارة سوف تتيح الاستمارة الالكترونية مرة اخري علي موقع الوزارة لمدة ٤٨ ساعة لإتاحة التصحيح او الاضافة للميل الالكتروني للمتقدمين حيث سيتم أخطاره عن طريقه بكل جديد.

وتستعرض ” البشاير ” أبرز نقاط المؤتمر الصحفي :

1- يتم حاليا عمل فحص أمني شامل للمتقدمين لمعرفة السجل الخاص بكل منهم .

2- سيتم تسليم العمل الفائزون بداية شهر مارس المقبل .

3 – العقد الذي يوقع عليه المعلمون محدد له المديرية والإدارة التعليمية والمدرسة التي سوف يعمل بها

4 – العقد غير قابل للتجديد إلا بشروط وغير قابل للتثبيت.

5 – اجتياز الخدمة العامة للمعلمين المتقدمين بالوظائف المؤقتة مع الاتيان بشهادة اجتياز الخدمة و حسم الموقف النهائي من التجنيد

6 – سيتم الإعلان عن مسابقة أخرى بعد نهاية العام الدراسي وسيكون للمعلمين المتقدمين فى المسابقة الحالية أولية في الاختيار

وأشار في النهاية إلى أن لجنة فحص البيانات سوف تبدا عملها بداية من غدا الثلاثاء واي متقدم لديه أوراق ناقصة او خلافه سيتم أخطاره.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الخميس ٧ فبراير عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.