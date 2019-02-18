المغامسي يوضح الحكم الشرعي للصعود على سطح الكعبة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 06:52 مساءً - علق إمام مسجد قوبا في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على صعود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان فوق سطح الكعبة، قائلًا، إنه ”لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يحرم ذلك“.

وقال المغامسي في برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”: ”لم يقل أحد بحرمة صعود الكعبة، وصعود الأمير جاء أثناء جولته وترؤسه هيئة تطوير مكة“.

ودحض المغامسي ما سماها بـ“محاولات الخلايا الحاقدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تسييس صعود ولي العهد السعودي إلى سطح الكعبة واستغلاله“.

واستشهد المغامسي بموقف حدث زمن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قائلًا : ”سطح الكعبة لم يقل أحد من العلماء إنه لا يجوز صعوده؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة أمر بلالًا بأن يصعد الكعبة ويؤذن، فقام رضي الله عنه وأرضاه، فأذن على الكعبة“.

وكان ولي العهد السعودي قد صعد قبل أيام فوق سطح الكعبة المشرفة، أثناء تفقّده مشاريع التوسعة والتطوير، في الحرم المكي، ما أثار تعليقات متباينة.