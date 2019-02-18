بالصور – جاريدو يخلف زوران ماتيتش في تدريب العين

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 06:52 مساءً - أعلن نادي العين الإماراتي بشكل رسمي تعاقده مع مدرب الأهلي الأسبق خوان كارلوس جاريدو الذي رحل مؤخراً عن تدريب الرجاء المغربي.

العين فقد مدربه زوران الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي في منتصف الموسم الحالي، ليتجه إلى مدرب الأهلي الأسبق لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

جاريدو ستكون أمامه مهمة صعبة بالعودة من جديد للمنافسة بفريق العين على لقب الدوري الإماراتي بعد أن فقد حامل اللقب 5 نقاط في أخر 3 مباريات ليبتعد عن صدارة الشارقة بـ5 نقاط.

ومن جانبه قال جاريدو بعد الإعلان عن الصفقة:”لم أتردد في قبول عرض العين، لقد قدموا أنفسهم بصورة مشرفة في كأس العالم للأندية، لديهم فريق يمتلك ما يكفي لتحقيق طموحاتي التدريبية”.

ويستعد العين لمواجهة فريق النصر في دوري الخليج العربي (الإماراتي) يوم السبت المقبل لتشهد المباراة الاختبار الأول للمدرب الإسباني المتوج ببطولة الكونفدرالية مرتين مع الأهلي والرجاء.