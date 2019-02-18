انفوجراف.. انخفاض معدل البطالة 1.1% خلال الربع الرابع من 2018

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 06:52 مساءً - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2018 “الفترة من أكتوبر – ديسمبر”، مسجلاً 8.9%، مقابل 10% خلال الربع السابق مباشرة، بانخفاض قدره 1.1%، فى حين تراجع بنسبة 2.4% مقارنة بالربع المماثل من عام 2017 “الربع الرابع من 2017″، والذى سجل معدل البطالى خلاله 11.3%.

وبحسب نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع لعام 2018، التى أعلنها جهاز الإحصاء اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، بلغ تقدير حجم قوة العمل خلال هذا الربع 28.027 مليون فرد، منهم 22.686 ذكور، و5.341 إناث، فيما بلغت قوة العمل فى الحضر 11.385 مليون فرد مقابل 16.642 مليون فرد بالريف.

وعلى مستوى المتعطلين، أوضحت النتائج، أن عددهم بلغ 2.491 مليون متعطل (1.445 ذكور، 1.046 إناث) خلال الربع الرابع من العام الماضى، بنسبة 8.9% من إجمالى قوة العمل، بانخفاض قدره 429 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 14.7%، وبانخفاض قدره 818 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 24.7%.

بينما سجل عدد المشتغلين، من الذكـور 21.241 مليون مشــتغل، مقابل 4.295 مليون مشتغلة من الإناث، فيما بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 10.142 مليون مشتغل، مقابل 15.394 مليون مشتغل بالريف، وطبقا لنتائج الربع الرابع للعام الماضى، بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدى 17.440 مليون مشتغل منهم (14.689 ذكور، 2.751 إناث) بنسبة 68.3% من إجمالى المشتغلين.