كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 06:52 مساءً - تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، فيديو لرجل تخلي عن كل علامات الرجولة ، فمجرد ان اختلف مع زوجته كان الحل الوحيد امامه ان القاها من البلكونة ولكنها بمرونة تمسكت بالحدبد الراجي ، ليلاحظ الجيران الواقعة واتجهوا اليها مسرعين لانقاذها .
و حصد الزوج الذي وصفته السوشيال ميديا بعدو المرأة علي اعلي نسبة سباب ولعنات من الجميع .
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كانت هذه تفاصيل خبر عدو المرأة – اتخانق مع مراته فرماها من البلكونة .. فيديو مروع من فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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