عدو المرأة – اتخانق مع مراته فرماها من البلكونة .. فيديو مروع من فيصل

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 06:52 مساءً - تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، فيديو لرجل تخلي عن كل علامات الرجولة ، فمجرد ان اختلف مع زوجته كان الحل الوحيد امامه ان القاها من البلكونة ولكنها بمرونة تمسكت بالحدبد الراجي ، ليلاحظ الجيران الواقعة واتجهوا اليها مسرعين لانقاذها .

و حصد الزوج الذي وصفته السوشيال ميديا بعدو المرأة علي اعلي نسبة سباب ولعنات من الجميع .

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