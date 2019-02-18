تحتاج البشرة عادًة لروتين يومي من أجل الحفاظ عليها نضرة، ومشرقة وخالية من الشوائب، وتفضل بعض الفتيات استخدام الكريمات، بخلاصة الحليب، للوصول لنتيجة مضمونة، إلا أنها قد تترك بعض الآثار الجانية، بسبب احتواءها على مواد كيماوية. وإليكي مكونات وطريقة تحضير قناع الحليب الطبيعي، للتخلص من شوائب البشرة: - المكونات: ملعقة حليب ملعقة لوز مطحون ملعقة جل صبار ملعقة عسل - طريقة التحضير: قومي بخلط المكونات السابقة جيدًا في وعاء عميق. نظفي وجهك جيدًا، ومن ثم طبقي الخليط، واتركيه 20 دقيقة. أغسلي وجهك فيما بعد بالماء الفاتر. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بعيدا عن "الكريم".. طريقة تحضير قناع الحليب للتخلص من شوائب البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.