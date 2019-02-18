استشاري يشرح الطريقة المثلى للتعامل مع تسلخات الأطفال بسبب برودة الجو

مع انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، تلاحظ كثير من الأمهات زيادة عدد مرات التبول عند أطفالهم، ما يزيد من إصابتهم بالتسلخات، وذلك نتيجة زيادة نسبة الأملاح الموجودة بالبول، وذلك بحسب الدكتور مكرم رياض استشاري طب الأطفال.

وقال "رياض" لـ"هن"، إن هناك عدد من الإجراءات التي يجب على الأم مراعتها لتجنب تلك التسلخات في الشتاء، ومنها:

- متابعة الرضيع من وقت لآخر حتى لا يتراكم البول ويتفاعل مع الحفاض.

- ترطيب البشرة بشكل دائما ومتكرر حتى لا يحدث التسلخ.

- ضرورة استخدام كريم يحتوي على مادة الزنك مرتين يوميا على الأقل، وذلك لأنه مرطب للبشرة، ويعمل كعازل للجلد عن البول والبراز.

- تجنب استخدام اللوسيون لاحتوائه على نسبة عالية من المياه التى تساعد على تلف طبقة الجلد السطحية، وأحيانا الطبقات الاخرى.

- يفضل استخدام الكريمات الدهنية وليست المرطبة.

- لا مانع مناستخدام زيت الطعام النظيف فهو فعال في التعافي من التسلخات، وخاصة المصنوع من عباد الشمس.

- عند إصابة الطفل بالتسلخات يجب ترك جسمه يتنفس عند كل غيار مع مراعاة تدفئة الغرفة حتى لا يصاب بالبرد.

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