الفنانة أحلام تنعى عمها: "أدعو له"

نعت الفنانة أحلام عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفاة عمها، الذي رحل أمس السبت.

ونشرت أحلام صورة لعمها، معلقة: "اللهم أرحم ابن عمي عبدك عمر الشامسي، واغفر له وعافه وأعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الخطايا والذنوب.. أدعو له".

وقد احتفلت الفنانة أحلام منذ عدة أيام بعيد ميلادها الثاني والخمسين، ومن المعروف أن النجمة الإماراتية من مواليد 13 فبراير عام 1968، حيث طلبت من جمهورها مشاركتها الاحتفال من خلال هاشتاج باسم "أحلام ملكة شهر فبراير".

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