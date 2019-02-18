"التضامن": 542 حالة طلاق في مصر يوميا خلال 2017

قالت راندا فارس، المنسق العام لبرامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهد عام 2017، 198 ألف حالة طلاق في مصر، لافتة إلى أن هذا الرقم يمثل ما هو بمعدل 542 حالة طلاق يوميا.
وأضافت "فارس"، خلال لقائها مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة "mbc مصر 2"، أن هذا الرقم الكبير يمثل حالة من القلق ويهدد الأسر المصرية والأجيال المقبلة.
وتابعت: "وزارة التضامن بدأت في دراسة حالات الطلاق الكثيرة من خلال إجراء أبحاث عديدة، إضافة إلى أنها قامت بوضع مادة علمية موحدة تستهدف طلاب الجامعات لتوعيتهم، موضحة أن هذه المادة تستهدف خلال العام الأول 800 ألف شاب و شابة".
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