نقاط مهمة عند إزالة الشعر بالليزر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تساعد إزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر المرأة على تحقيق حلمها ببشرة ناعمة كالحرير، وترحمها من عناء إزالة الشعر من وقت لآخر بواسطة الشمع أو ماكينة الحلاقة، غير أنه ينبغي على المرأة مراعاة بعض النقاط المهمة قبل إزالة الشعر بالليزر.

وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن إزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر تناسب الشعر الداكن، وليس الأبيض أو الرمادي أو الأشقر؛ نظرا لأن شعاع الليزر يستهدف الصبغات اللونية للشعر.

وأضافت "هاوت.دي" أنه ينبغي تجنب أشعة الشمس وجهاز التسمير بأسبوعين قبل العملية ولمدة لا تقل عن 8 أسابيع بعدها، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الجراحة قد تظهر بعض الأثار الجانبية مثل الاحمرار والتورم والبثور، وهي أعراض غالبا ما تتلاشى سريعا.

وأشارت البوابة الألمانية إلى أن هناك موانع طبية لإزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر، وهي: فرط حساسية البشرة للضوء وأشعة الشمس والبهاق واختلال التوازن الهرموني والهربس والصرع وأمراض الفطريات وأمراض النزيف، واستعمال منظم ضربات القلب.

كما لا يجوز إزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر أثناء الحمل وحتى 3 شهور بعد الولادة.

وبشكل عام شددت "هاوت.دي" على ضرورة إجراء العملية لدى طبيب متخصص.