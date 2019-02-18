عطور نسائيه جذابه..جربيها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 05:50 مساءً - تختار كل سيدة العطر الذي يناسبها ، فتحرص على اختيار أجدد العطور وأكثرها جمالاً. ويساهم العطر الأنيق والراقي في اكتمال إطلالة المرأة وتعزيز شخصيتها وتأثيرها في الآخرين، لذلك اخترنا لك مجموعة عطور نسائيه جذابة، تعرفي اليها.



عطر جلام ياسمين للنساء- 50 مل من مايكل كورس



عطر ريد دور آو دي تواليت نسائي - 100 مل من إليزابيت أردن



عطر سينما آو دو برفيوم نسائي - 90 مل من إيف سان لوران



عطر ماي بربري آو دو برفيوم نسائي - 90 مل من بربري







إليك بعض النصائح لمزج العطور مع بعضها:

- اختاري العطور التي ترغبين في مزجها: وابدئي بالرائحة التي تودّين أن تكون الأساسيّة..

- اختاري الرائحة الثانويّة: اعلمي أنّ رائحة الفاكهة تخفّف من حدّة الرائحة الأساسيّة خلافاً لرائحة الحمضيّات.



- رشي العطر الأساسيّ على رسغكِ وخلف أذنكِ المقابلة لذلك الرسغ، مثلاً إذا قمتِ برشّ العطر على رسغ يدكِ اليمنى، فيجب أن تنثريه خلف أذنكِ اليسرى، مع تجنّب فرك العطر بالجلد كي لا تتسبّبي في تغيير رائحته.

- رشّي العطر الثانويّ على رسغ يدكِ الأخرى، وخلف أذنكِ المقابلة، كما فعلتِ في الخطوة السابقة، وبهذه الطريقة تكونين قد نجحتِ في مزج العطرين الأساسيّ والثانويّ بالتساوي، والحصول على رائحة ثالثة جديدة وجميلة.

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