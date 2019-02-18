مكياج العيون المستديرة بخطوات عملية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 05:50 مساءً - تشكّل العيون المستديرة تحدياً عند تطبيق المكياج. فهي تبدو صغيرة وناعسة ما يجعل اختيار مستحضرات التجميل وطريقة التطبيق المناسبة لها مسألة في غاية الدقة. لذا فإن هناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها إذا كانت عيناك مستديرتين كي لا تبدو ملامح وجهك حزينة أو متعبة.



1- حدّدي حاجبيك

إذا كان حاجباك مستقيمين، أضيفي قوساً طفيفاً عند رسمهما، فهذه الخطوة تساعد في جعل عينيك تبدوان أكبر ومفتوحتين. حدّدي حاجبيك بواسطة قلم أو بودرة بلون يناسب لونهما الطبيعي، ثم مشطّيهما من الأسفل إلى الأعلى بحيث تبدو شعيرات الحاجب مرفوعة ومستقيمة.

اخترنا لك Dior Sourcils Poudre Powder Eyebrow Pencil





2- استخدمي مستحضر برايمر

طبقي البرايمر على الجفن المتحرّك فوق العين وتحت الحاجب مباشرة. البرايمر يساعد في تثبيت ماكياج عينيك ويمنحهما في الوقت نفسه لمسة مشرقة فتبدوان أكثر حيوية.

اخترنا لك Urban Decay Eyeshadow Primer Potion





3- الكونسيلر خطوة أولى

ضعي الكونسيلر حول عينيك قبل البدء بتطبيق ظلال العينين، رغم أن وضع الكونسيلر وكريم الأساس يجب أن يكون الخطوة الأخيرة في الماكياج إذ من المحتمل أن تسقط بعض رواسب ظلال العينين أو الماسكارا عندها ستصبح عملية التنظيف أصعب. ولكن طبقة أولى خفيفة من الكونسيلر ستشعرك بامتداد عينيك وتساعدك على الابتكار أكثر في تطبيق الظلال.

اخترنا لك Nars Radiant Creamy Concealer



4- تحضير العينين

اختاري ظلّ عينين بلون محايد تضعينه على الجفن وتحت الحاجبين لتوحيد لون البشرة في هذا الأماكن قبل المباشرة بتطبيق الظلال الملوّنة. وضعي القليل من الهايلايتر مباشرة تحت الحاجبين.

اخترنا لك SEPHORA COLLECTION Beauty Amplifier Base en poudre pour les yeux



5- الآيلاينر

اختاري الآيلاينر بتركيبة السائل أو القلم الجاف، وابدأي برسم الخط مباشرة فوق الرموش العليا. ارسمي خطاً رفيعاً يبدأ من نصف العين باتجاه الخارج. عندما تصلين إلى الزاوية الخارجية للعين أكملي رسم الآيلاينر على شكل جانح صغير خارج حدود العين لتبدو أكبر وممدودة أكثر.

اخترنا لك Lancome Grandiose Liquid Eyeliner





6- ظلال العينين

باشري تطبيق ظلال العينين بلون داكن من البني أو الرمادي على طرف العين فوق الايلاينر مباشرة. ارسمي بواسطة الفرشاة شكلاً دائراً ومدّيه إلى أعلى الجفن المتحرّك. ثم أضيفي بعض الظلال الفاتحة إلى زاوية العين الداخلية لتمنحيها نظرة مشرقة. وبواسطة الفرشاة الخاصة بالظلال، امزجي اللونين حتى يصبحا لوناً واحداً متجانساً.

اخترنا لك Les Beiges Healthy Glow Eyeshadow Palette in Light





7- الماسكارا

أشبعي رموشك العليا بالماسكارا قبل مدّ الفرشاة. ثم ارفعي الرموش بواسطة الفرشاة واسحبيها قليلاً نحو الزاوية الخارجية للعين. ستبدو الرموش أطول ومائلة إلى الخارج ما سيمنحك عينيك امتداداً واضحاً.

اخترنا لك Benefit They're Real! Mascara