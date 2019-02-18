الكبريت... الحل المثالي للتخلص من حب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 05:50 مساءً - إن كنت تعانين من حب الشباب، فإن الكبريت يعد الحل المثالي للقضاء على هذه المشكلة نهائياً والحصول على بشرة نقية وصافية.

سنعرفك في ما يلي الى فوائد الكبريت للبشرة وطريقة استخدامه في التخلص من مشكلة حب الشباب.



فوائد الكبريت للبشرة

- يعمل على تقشير سطح البشرة وتنظيفها من الأوساخ والشوائب والزيوت الزائدة، التي تعد سبباً رئيسياً لظهور حب الشباب.

- يساهم في علاج المسامات المسدودة، ويخفض من نسبة إنتاج الزيوت والزهم في البشرة.

- يشتمل على مواد مضادة للبكتيريا، التي تعمل على تحفيز ظهور البثور وحب الشباب.

- يساعد في تجديد الخلايا ونموها وإعادة الشباب الى البشرة.

طريقة استخدامه

نظراً الى أن الكبريت مادة دقيقة جداً وربما تسبب آثاراً جانبية على البشرة في حال أسأت طريقة استخدامها، فإنه من الأفضل استخدام الكريمات التي تحتوي على هذه المادة، وهي متوافرة بكثرة في جميع الصيدليات. علماً أن هذه الكريمات مفيدة جداً لأنواع البشرة كافة، باستثناء البشرة الجافة، كون الكبريت الموجود فيها يزيد من جفاف البشرة.

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