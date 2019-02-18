أبرز إطلالات الشارع من أسبوع لندن للموضة لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 05:50 مساءً -

بدأ أسبوع الموضة في لندن لموسم خريف 2019، جالباً إطلالات الشارع الأفضل والأبرز.. حيث تعدّ مدينة لندن مقرّ نشوء موضة الستريت ستايل التي ترسم خطوط موضة الموسم أكثر منها على منصات عروض الأزياء..

دعونا نكتشف سوياً اليوم أبرز إطلالات الشارع التي رصدتها الخليج 365 خلال أسبوع لندن للموضة لموسم خريف 2019، واختاري منها الأنسب لك ولأسلوبك في اعتماد الأزياء.

الأسلوب الكاجوال

Casual Look

تعتبر سيدات لندن من أكثر النساء عشقاً لكل ما هو عمليّ وفريد في الوقت ذاته.. وتعدّ هذه الإطلالة من أبرز إطلالات الشارع عمليّة وأناقة مع تنسيق بنطلون جينز مع قميص بالكاروهات السوداء والبيضاء، وحذاء ANKLE BOOTS أبيض عملي ومريح.

إطلالة شارع متكاملة

Full Street Style Look

ما هي العلامة التي يمكن أن تعطيها لهذه الإطلالة الفريدة؟ فهي فعلاً متكاملة تجمع بين التنسيق الكامل للأزياء باللونين الأسود والأبيض، وموضة تعدد الطبقات من خلال ارتداء بلوزة طويلة من التول الأسود فوق تي شيرت بيضاء وجاكيت سوداء Puffer Jacket، إضافةً إلى أسلوب الشعر الطبيعي والبعيد عن كل ما هو مصطنع.

وقد تم تنسيق هذه الإطلالة مع حقيبة صفراء لكسر الروتين في الألوان خلال أسبوع لندن للموضة .

إطلالة حيوية

Vibrant Look

يا له من فصل شتاء طويل لهذا العام!

لذلك، فنحن ممتنون لرؤية الألوان الحيوية من خلال إطلالات الشارع خلال أسبوع لندن للموضة لموسم خريف 2019.. بالأخص تدرجات الفوشيا المفعم بالحياة من خلال هذا الجامبسوت الحيوي والذي تم تنسيقه مع حقيبة waist bag باللّون الكاميل وبوط لافت من جلد الأفعى، والذي يعدّ موضة الموسم.

أكسسوارات الشعر

Hair Accessories

تعود موضة أكسسوارات الشعر من جديد إلى ساحة الموضة العالمية، فهي تضفي أنوثة مثالية على إطلالة المرأة، إضافةً إلى أنها تظهر الشعر أكثر ترتيباً.. ولاحظنا وجودها في أسبوع لندن للموضة من خلال إطلالات الشارع من خلال ربطات الشعر الساتان، أيضاً من خلال مشابك الشعر الزيّنة باللؤلؤ.

أما القبعات فقد كانت حاضرة وبقوّة..

إطلالة ذكوريّة

Masculin Look

ما زالت الإطلالات الذكورية محافظة على مكانتها في ساحة الموضة.. وقد رصدناها من خلال هذه الإطلالة بالبنطلون الأسود والجاكيت الكارو بتصميم ذكوري ولون البيج والأسود في شوارع لندن خلال أسبوع لندن للموضة. وقد تم تنسيق هذه الإطلالة مع قميص أبيض وبوط أسود برباطات Lace Boot.

إطلالة بالجوارب مع الصندل

Socks with Sandals

رأينا هذه الإطلالة على منصات عروض الأزياء خلال أسبوع الموضة في لندن.. كما ورصدناها في إطلالات الشارع.

وتعد موضة الجوارب مع الصندل من أبرز اتجاهات موسم خريف 2019، وننصحك بالبدء في اعتمادها لمواكبة أحدث صيحات الموضة.

فما رأيك بإطلالات الشارع الخاصة بأسبوع لندن للموضة؟