أسبوع الموضة في لندن يكسر قواعد الموضة العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 05:50 مساءً -

لطالما اعتبرت لندن المدينة الأولى عالمياً بتميّزها في كسر قواعد الموضة التي عهدناها في المواسم الماضية.. وعادةً ما يظهر ذلك من خلال أسبوع الموضة في لندن والذي يضع بين أيدي عاشقات الموضة أحدث الصيحات وأكثرها جنوناً؛ لاعتمادها خلال الموسم.

ولخريف 2019، عرف أسبوع الموضة في لندن كيف يظهر قواعد جديدة لخطوط الموضة العالميّة من خلال اتّجاهات طبعت عليها هذه المدينة بصمتها لتصبح من تاريخها الخاص بالأزياء.. دعونا نستكشفها سوياً اليوم..

موضة الجوارب مع الصندل

من قال أنه لا يمكن تنسيق الجوارب مع الصندل.. فهي من أكثر الاتجاهات التي رأيناها رائجة على منصات عروض أسبوع لندن للموضة لموسم خريف 2019.. ورصدناها لدى ماري كاترنتزو Mary Katrantzou، وأليكسا تشانغ ALEXACHUNG.

الإطلالة الكاملة بالجينز

عادت وبقوة على ساحة الموضة العالمية، فكان أسبوع لندن للموضة أكبر روادها. وقد رأيناها على منصة أليكسا تشانغ ALEXACHUNG.

موضة الأبيض لموسم الخريف

لطالما عرف اللّون الأبيض برواجه لموسم الربيع والصيف، إلا أن هذه القاعدة لم تعد موجودة على لائحة اتجاهات الموضة العالمية، حيث لاحظنا رواجه خلال أسبوع نيويورك للموضة لخريف 2019 ولا يزال مستكملاً طريقه إلى أسبوع لندن للموضة، فرصدناه على منصة راين لو Ryan LO، وتوغا Toga وأيضاً على منصة سيمون روشا Simone Rocha.

الحذاء الكاجوال مع الفستان

موضة الحذاء الكاجوال رائجة منذ العام الماضي.. وهي لا تزال من أهم اتجاهات موسم خريف 2019، فرصدناها بكثرة خلال أسبوع لندن للموضة على منصات مولي غودارد Molly Goddard، وهاوس أوف هولاند House of Holland.

Tracksuit مع الحذاء بكعب

من الغريب أن نرى امرأة ترتدي tracksuit مع حذاء بكعب.. إلا أن هذه الإطلالة ابتكرها أسبوع الموضة في لندن لموسم خريف 2019، فرأيناها على منصة آشلي ويليامز Ashley Williams.

الإطلالة الكاملة بنقشات مختلفة

أسبوع لندن للموضة سوف يثبت لك أنه بإمكانك ارتداء قطع ذات نقشات متعددة في الإطلالة الواحدة. ومن أبرز العلامات التي اعتمدت هذا الاتجاه لموسم خريف 2019، مولي غودارد Molly Goddard من خلال فستان وكنزة بنقشات مختلفة؛ وآشلي ويليلمز Ashley Williams وهالبيرن Halpern.