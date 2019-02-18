إطلالات جيجي حديد في أسابيع الموضة جرأة وجاذبية!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 05:50 مساءً - جيجي حديد Gigi Hadid أحد أبرز الأسماء في عالم الموضة، وأحد أشهر عارضات الأزياء في عصرنا الحالي، ومن المعروف عنها إلى جانب جمالها البارز وقوامها الممشوق، احترافيتها وحضورها المميز على منصات العروض، وهي تشارك فقط في عروض دور الأزياء العالمية النخبوية، والتي من الممكن أن تضيف لخبرتها في عالم الموضة، ومؤخرًا شاهدنا العديد من اطلالات جيجي حديد في أسابيع الموضة، إن كان على منصات العروض أو في المشاوير اليومية، واطلالات الستريت ستايل، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالات جيجي حديد المميزة شاهديها واخبرينا رأيكِ بها.



اطلالات جيجي حديد في أسابيع الموضة على منصات العروض:



شاركت جيجي حديد Gigi Hadid في عدد من عروض الأزياء العالمية في عواصم الموضة، من ميلان إلى نيويورك ولندن، وقد شاهدناها على المنصة الخاصة بكل من دار “برادا” Prada، و”توم فورد” Tom Ford، و”مايكل كورس” Michael Kors، و”مارك جايكوبس” Marc Jacobs، ومؤخرًا في عرض دار “بربري” Burberry في لندن، وقد بدت في كل مرة بشخصية مختلفة واطلالة لافتة تناسبت مع أجواء العرض.





اطلالات جيجي حديد اليومية خلال أسابيع الموضة:



تقضي جيجي حديد Gigi Hadid وقتها خلال أسابيع الموضة تتنقل من عرض أزياء إلى آخر، ومن مناسبة إلى آُخرى، وفي هذه المشاوير نشاهدها في اطلالات كاجوال وتنسيقات عصرية ومريحة، تختار فيها غالبًا تنسيقات شبابية في الجينز أو في الملابس الرياضية المريحة، مع المحافظة على أسلوبها المبتكر واللافت في الموضة.



اطلالات جيجي حديد في أسابيع الموضة لافتة ومبتكرة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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