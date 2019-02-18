المعطف الطويل وطرق تنسيقه مع الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 05:50 مساءً - للمعطف أناقة خاصة في مختلف الأوقات خلال فصل الشتاء فهو يمنح رصانة وحشمة بأسلوب عصري مميز. لذا نوصيك بأن تختاري من صور الفاشينيستا على إنستقرام أسلوب وطرق تنسيقه مع الحجاب.

- تربع المعطف المزين بطبعة المربعات على عرش الموضة، أختاري موديل مونوكروم ونسقيه مع توب أسود وبنطال بني واسع أو مع تنورة سوداء مكسرة وزينيها بحزام قوتشي Gucci الشهير لإطلالة ممشوقة.



- جربي تنسيق المعطف الماكسي مع فستان من نفس الطول لإطلالة محتشمة في المساء، وتتمي أناقتك ببوط طويل وحقيبة كتف مزودة بسلسال معدني.

- طبقي واحدة من أجمل صيحات 2019 بتنسيق المعطف البرغندي الطويل مع شال صوف وردي وإطلالة سوداء.

- نسقي المعطف الكاروه الـ Oversized مع بوط أبيض طويل لإطلالة مميزة أثناء النهار، كما يمكنك تزيينه بحزام Off-white الرائج وبوط برغندي قصير.

- لإطلالة تناسب المكتب لائمي معطف باللون الكاكي مع توب كاروه وبنطال باج واسع وأنتعلي بوط قصير بلون الكاميل.

- أمزجي بين الستايل الفخم والكاجوال بتنسيق معطف فرو وردي مع سويت شيرت أسود طويل وبنطال مخمل واسع.



- أعتمدي معطف Oversized طويل مع سويت شيرت مطبع وتنورة سوداء واسعة، وأكملي اللوك بحذاء مسطح مزود برباط يلف الكاحل وحقيبة الكتف من فندي Fendi.