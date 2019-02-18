أحلام تطلق علامتها الخاصة بمستحضرات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لتكون بذلك أول نجمة عربية تمتلك علامة جمالية خاصة في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لجمهورها عن إطلاقها علامتها الجمالية الخاصة بمستحضرات التجميل والمكياج، والتي تحمل اسمها "أحلام"، حسب موقع "Bazaar".

وأنشأت حساباً جديداً عبر "إنستجرام" بعنوان Ahlam Cosmetics وطلبت من متابعيها ومحبيها متابعة كلّ جديد عبر هذا الحساب، وقد نشرت تعليقاً قالت فيه "أول مطربة عربية سيكون اسمها عالمياً في عالم المكياج وماركة تحمل اسمها احلام.. قريباً.. تابعوني على هذا الحساب لجديدي".

كما نشرت أحلام مؤخراً عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" صورة لعطر جديد بعنوان "جوان من أحلام" أو Jawan by Ahlam، مؤكدة من خلال تعليقها المرفق على الصورة أنّ هذا المنتج متوفّر حصرياً في متجرها الخاص.

وبذلك تكون النجمة الخليجية أحلام أول فنانة عربية تحتذي بخطى النجمات العالميات اللاتي أطلقن علاماتهنّ الجمالية الخاصة شأن ريهانا صاحبة علامة Fenty Beauty وكيم كاردشيان صاحبة علامة KKW. علماً بأنّ النجمة اللبنانية مايا دياب كانت قد أعلنت بدورها من خلال مقابلتها الحصرية مع مجلة هاربرز بازار آرابيا، أنّها تستعد لإطلاق علامتها الجمالية الخاصة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ أحلام قد أطلقت مؤخراً عبر يوتيوب أغنية فردية لها بعنوان "أبرحل"، وقد تخطت حتى الآن المليون مشاهدة.