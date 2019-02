كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 04:23 مساءً - الأحمر والورديّ. لونان يليقان بـ مكياج ناعم وخفيف للمناسبات. أساليب عدّة لمكياج ناعم بهذين اللّونين استلهميها من إطلالات لنجمات هوليوود على السجّادة الحمراء. أيّ مكياج سيبدو الأنسب لكِ؟



•شفاه ورديّة لامعة بأسلوب ريهانا

كـ Rihanna امنحي البشرة الكثير من الهايلايتر ليبرز أحمر الشفاه الورديّ المطعّم بالغلوس. جرّبي Fenty Beauty’s Starlit Hyper-Glitz Lipstick مع Killawatt Freestyle highlighter .



• شفاه مخمليّة بأسلوب روان بلانتشارد

من وحي مكياج نجمة هوليوود، امنحي شفتيكِ لوناً مخمليّاً بدرجة الأحمر الجريء والفاتن. جرّبي M.A.C's Ruby Woo.



• السموكي بأسلوب إميلي راتاجكوسكي ول مكياج خفيف وناعم للمناسبات اختاري اللّون الأحمر كـ Emily Ratajkowski لرسم عيون سموكي مجنّحة مع بشرة برونزية. اعتمدي للعينين Marc Jacobs Beauty Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette in Scandalust. امزجي الظلال عند الزوايا الخارجيّة للعينين بشكل مجنّح نحو نهاية الحاجب واختاري لشفتيكِ لونا محايداً ورديّاً ليكون التركيز على العيون الناريّة.





• ظلال ناعمة بأسلوب زوي كرافيتس

Zoë Kravitz إختارت اطلالة مكياج ناعم ورومانسية جمعت بين اللّونين المشمشيّ على العينين والورديّ على الشفاه والوجنتين بنغمة نديّة آسرة. جرّبي YSL Couture Palette.



• البنفسجيّ بأسلوب بريانكا شوبرا

شاعت في العام الجديد لعبة المونوكروم في المكياج، نجمة بوليوود Priyanka Chopra اختارت اللّون البنفسجيّ للعينين والشفتين بأسلوب متناغم ولافت مليء بالحيويّة والشباب. جرّبي Norvina Eye Shadow Palette by Anastasia Beverly Hills مع أحمر شفاه كريميّ violet shade from Kat Von D.



• عيون القطّة بأسلوب كاندال جينير

اعتمدي الآيلاينر الرفيع المجنّح والرموش المستعارة لإطلالة مكياج ناعم وآسرة مع فاونديشن خفيف والقليل من الهايلايتر لإبراز عظمتيّ الوجنتين، ثمّ وزّعي الغلوس على شفاه نيود بأسلوب كاندال جينير Kendall Jenner، وتحصلين على مكياج ناعم وخفيف للمناسبات.



• الأحمر الكلاسيكيّ للشفاه بأسلوب يارا شاهيدي

جدّدي من اللّون الأحمر الكلاسيكيّ بمنحه لمسة من البريق مع الغلوس. ولإبراز الشفاه، لا بدّ من مكياج عيون محايد مع حواجب ممتلئة ومشذّبة بشكل متقن بأسلوب يارا شاهيدي Yara Shahidi.



• الورديّ الناعم بأسلوب جيجي حديد

مرّري الظلال الورديّة على كامل العينين، الوجنتين والشفاه بأسلوب Gigi Hadid. يمكنكِ أيضاً المزج بين الورديّ ونغمات الميتاليك الدافئة والخفيفة. جرّبي للعيون باليت Too Faced Just Peachy palette.



• مكياج برونزيّ دافىء بأسلوب زندايا

مكياج دافى بألوان ترابيّة ونغمات برونزية على العينين والوجنتين مع غلوس شفّاف على الشفاه. اعتمدي هذا المكياج الناعم مع تسريحة ناعمة لسهرة عيد الحب بأسلوب زندايا Zendaya. جرّبي للشفاه Dior Addict Ultra gloss.



• عيون القطّة بأسلوب بيلا حديد

امنحي عينيكِ خطّاً مجنّحاً مزدوجاً بأسلوب بيلا حديد Bella Hadid مع ظلال عيون ذهبيّة عند الزوايا الخارجيّة للعينين واختاري النغمة الذهبيّة نفسها البراقة للوجنتين والعينين. مكياج ناعم آسر وعصريّ! جرّبي قلم الآيلاينر Charlotte Tilbury The Feline Flick .

