كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 04:23 مساءً - تتنوع تسريحات ناعمه للشعر الطويل بين الضفائر الفرنسيّة الكلاسيكيّة والروسيّة العصريّة، والشعر المنسدل بشكل عفويّ وطبيعيّ غير متقن، والبونيتايل Ponytail، إضافة إلى الشعر النصف المرفوع بمستوى منخفض مع تموّجات ناعمة وأنيقة، وخيارات متنوّعة تنتظر منكِ اعتمادها.





اخترنا لكِ مجموعة مميّزة وملفتة من تسريحات ناعمه للشعر الطويل، تليق بمناسبات الصيف الكبيرة، كدعوات الزفاف والخطوبة وكذلك الدعوات التي تتطلّب إطلالات بسيطة وعفويّة.



تسريحات ناعمة مرفوعة

خصلات ويفي برفعة عفوية





لمن تحبّذ الشعر المرفوع، قومي بتسريحه على هيئة كعكة كبيرة الحجم، لا تكوني دقيقة في طريقة لفّها، أسدلي بعض الخصلات بعفويّة تامّة. نمّقي الكعكة بضفائر ناعمة ومفتوحة أي مرخيّة مع أربطة للشعر كعقدة Ribbon أو ورود .



ضفيرة ذيل السمكة



ضفائر السمكة الجانبية باحجام صغيرة



اعتمدي ضفيرة السمكة، وذلك بتقسيم الشعر إلى جزئين وسحب جزء بسيط من خصلات الشعر من الطرف الأيمن وتثبيته على الطرف الأيسر وتكرار العمليّة مرّة تلو الأخرى للحصول على ضفيرة ذيل السمكة. قومي بفتحها بأصابعكِ لتبدو عشوائيّة وغير متقنة. يمكنكِ إسدالها على جانب الكتف أو على طول البونيتايل، كذلك لفّها حول بعض الخصلات المرفوعة بمستوىً منخفض أو عالٍ بأسلوب بوهيميّ أنيق ورومانسيّ.



الشعر النصف المرفوع



نصف رفعة الشعر بضفيرة صغيرة عند المقدمة



لنزهات الشاطىء، اختاري الشعر النصف المرفوع مع تموّجات طبيعيّة وناعمة، كعكة، ضفيرة أو العقد المتكرّرة بشكل متموّج وعفويّ، ولا تنسيّ الرذاذ المثبّت لتدوم تسريحة شعركِ لفترة أطول.



اطّلعي على ألبوم الصور لـ تسريحات شعر ناعمة للشعر الطويل بوهيميّة مختارة لصيف 2018 بأسلوب عصريّ جاذب للنظر.

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