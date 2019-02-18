عرفات : السيسي كلف بالانتهاء من الشباك الواحد في 2020

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بملف تطوير الأداء الجمركى بنفسه، وأصدر تكليفات واضحة للانتهاء من منظومة الشباك الواحد فى موعد أقصاه 30 يونيو 2020، خاصة إننا نسمع عن منظومة الشباك الواحد منذ 20 عاما “ومعملناش فيها حاجة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الأثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لنظر عدد من طلبات الإحاطة فى مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

وأضاف عرفات، أن المشاكل الموجودة بالموانى والأداء الجمركى والتى تتسبب فى تعطل البضاعة بالجمارك تؤثر بطبيعة الحال على أسعار السلع بالأسواق، وبالتالى فالهدف بالأساس خطة تطوير هذه الموانئ هو وصول أسعار السلع بشكل صحيح للمواطنين، لذلك سيكون لدينا قريبا لأول مرة مخطط عام استراتيحى كامل للموانئ المصرية.

وحول نسبة الحوادث فى مصر، قال عرفات أن البعض يتحدث أن مصر الاول عالميا فى عدد حوادث الطرق وهذا أمر غير صحيح على الاطلاق، بل على العمس انخفضت نسبة الحوادث بعد شبكة تطوير الطرق من 13.7 لكل 100 ألف لتصبح 9.7 لكل 100 ألف، ومع عملية تطوير الطرق سيتم تخفيض هذه النسبة لأكثر من ذلك لذلك تستعد وزارة النقل بالتعاون مع القوات المسلحة لتفيعيل نظام جديد لمراقبة الطرق وإدارتها للحفاظ ايضا على حجم الاستثمارات التى تم ضخها فيها.