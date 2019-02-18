آراب جوت تالنت تكتشف كنز ” جلهوم ” بالمنوفية : عبي ياسيادة المحافظ

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - في الحلقة الأولي من الموسم الجديد لبرنامج آراب جوت تالنت : تم إكتشاف كنز من الجواهر والنفائس البشرية .. فريق بشري إتخذ لنفسه إسم أكاديمية جلهوم للجمباز بمدينة شبين الكوم . ويضم أربعة أخوة من عائلة جلهوم هم عبد الله وعبد الهادي ومحمد وأحمد ..

ومعهم نحو خمسين طفلا وطفلة في أعمار مختلفة .. إبتداءا من ست سنوات حتي إثني عشر عاما تقريبا ..

هذا الفريق قدم أمام الجمهور عرضا عالميا بكل المقاييس .. وربما يرتقي الي مافوق العالمية . ولو توافرت لهذا الفريق مساندة فنية ومعنوية ، ربما يحقق لمصر ، مركزا متقدما في عروض الجمباز ، وربما أصبح لدينا فريقا ، نفخر بتقديمه للعالم ، ونتباهي به في العروض الدولية .

العرض حبس أنفاس المشاهدين من عدد المشاهد الخطرة ، لكن شباب جلهوم تعلموا أن المخاطر تعني النجاح …

وتعلموا أيضا أن العمل الجماعي يعني النجاح ..

لا غيرة ولا حسد .. ولكن عطاء بغير حدود للجماعة ..

قبل أن ينتهي العرض بلحظات ، وقف الجمهور يصفق بحماس ، بينما قفز المحكم علي جابر وضغط علي بلورة الباز الذهبي . وكان ذلك أيضا موقف غريب جدا من علي جابر المشهود له بالتأني الشديد عند إتخاذ القرار ، وعدم الحماس لأي عرض مهما كان جديرا بالتقدير ..

المطلوب من محافظ المنوفية : أن يتباهي بهذا الفريق ، وأن يسعي بكل جهده الي وزارة الشباب والرياضة ، لمساندة هذا الفريق … ربما يطلب لهم مدرب أجنبي ، وربما يطلب لهم مصمم عروض ، وربما يطلب من زملاءه في المحافظات المختلفة إستضافة الفريق ، وتقديم عروض في كل محافظة ، وربما يطلب من التلفزيون ، وربما يسعي الي صك علامة تجارية لإسم أكاديمية جلهوم ..

هناك عشرات الفرص ، لتحويل هذا الفريق البشري الي كنز مادي ومعنوي للمحافظة ، ولكل مصر ..

يارب إسمع دعانا ..