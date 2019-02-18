عمرو يوسف يغازل كندة علوش : هي اللي الشمس مبتطلعش غير لما تفتح شباكها

ونشر يوسف صورة لـ كندة وعلق عليها قائلا: هي اللي الشمس مبتطلعش.. غير لما تفتح شباكها، في إشارة إلى الجملة التي وصف فيها الراحل نور الشريف منى زكي ضمن أحداث الفيلم.
يذكر أن عمرو يوسف يحضر لمسلسله الجديد مع شركة فنون مصر خلال الوقت الحاضر، وتم الانتهاء من كتابة حوالي 15 حلقة، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.
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