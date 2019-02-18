طرح أفيش فيلم “رأس السنة” لبسمة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - أعلنت شركة إنتاج فيلم رأس السنة عن أفيش جديد للفنانة بسمة بعد طرحها ملصقات دعائية للأبطال الفيلم خلال الأيام الماضية.

الفيلم تدور أحداثه حول طبقة معينة فى يوم “رأس السنة”، ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.

فيلم رأس السنة من تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد.